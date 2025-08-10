Avião cai nos Lençóis Maranhenses e mata duas pessoas

Avião de pequeno porte cai em praia do município de Santo Amaro, no Maranhão, neste sábado (9/8). A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA) e estava tripulada com duas pessoas.

Um dos ocupantes foi identificado como Victor Manoel Britto, que pilotava o avião no momento do acidente. Nagib lamentou a partida de Manoel, chamando-o de "jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente" e "um amigo muito próximo que a aviação me presenteou". Victor estava acompanhado de uma mulher, que não teve a identidade revelada.

DEP. ESTADUAL NAGIB SE MANIFESTOU SOBRE A MORTE DO AMIGO EM SEU AVIÃO (foto: reprodução / DEPUTADO NAGIB)

O acidente aconteceu na região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, próximo à cidade de Santo Amaro (MA). Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a aeronave parcialmente destruída e de ponta cabeça.

As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

O Correio tenta contato com as autoridades locais para mais informações.

