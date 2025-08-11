Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (11/8), cinco loterias: os concursos 6797 da Quina, o 3466 da Lotofácil, o 2808 da Lotomania, 2845 da Dupla-Sena e o 731 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 631 mil, teve os seguintes números sorteados: 05-17-18-20-45.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5,2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 1

Coluna 3: 1

Coluna 4: 0

Coluna 5: 1

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 22-23-24-27-32-43 no primeiro sorteio; 03-05-30-32-39-42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3 milhões.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1,28 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-11-12-15-25-26-27-31-32-39-52-57-58-65-72-74-80-83-84-97-.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-05-06-07-09-10-12-15-17-18-19-21-23-24-25-.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra: