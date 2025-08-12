Influenciadora emociona internet com o processo de adoção das filhas

A empresária e influenciadora digital Renata Darzi causou grande repercussão nas redes sociais, após divulgar um vídeo onde mostra o processo de adoção das suas três filhas, Maria Fernanda, 7, Maria Cecília, 5, e Maria Valentina (04). No vídeo que já conta com mais de 3,3 milhões de visualizações, o casal aparece buscando as meninas no abrigo.

Segundo Renata, a chegada das três Marias à nova casa foi marcada por sorrisos e descobertas. A adaptação ao novo lar foi rápida e tranquila, vindas de um abrigo, elas não se impressionaram com o tamanho da residência nem com o quarto novo, o que as encantou foi algo simples: ter uma gaveta exclusiva para suas roupas. No antigo lar, tudo era compartilhado, e esse gesto simbolizou, para elas, a sensação de pertencimento.

“Ficaram felizes com a nova casa e se adaptaram como se aqui sempre tivesse sido o lugar delas”, contou Renata em entrevista ao Correio.

Renata e Pedro já eram pais de Maria Luísa (04, que tem paralisia cerebral. A pequena passou por dificuldades ao nascer prematuramente e chegou a ficar internada por quase um ano. A influenciadora conta que ficou receosa sobre como seria a relação entre as quatro filhas, mas que isso não durou muito tempo.

“As meninas foram extremamente carinhosas e empáticas com a Malu. Ficaram curiosas com a condição da Malu, mas de uma forma totalmente amigável. Hoje a relação delas é a coisa mais linda do mundo.”

Antes de escolher a escola, os pais visitaram diversas instituições, preocupados com a inclusão e o acolhimento. Optaram por uma escola construtivista, com perfil voltado à diversidade. A influenciadora conta que nos primeiros dias, as meninas ficaram mais reservadas, mas em cerca de três meses, já estavam entrosadas com os colegas.

Renata conta que a aproximação dela com as meninas foi rápida. “Elas tinham essa necessidade de ter uma mãe, a figura feminina para elas era algo forte.” Já a aproximação com o pai foi mais lenta. As meninas, acostumadas a conviver majoritariamente com mulheres no abrigo, recorriam quase sempre à mãe. Com paciência e presença, Pedro construiu seu espaço na vida delas, mostrando na prática o papel paterno.

Hoje, a casa é palco de bagunça, risadas e desafios diários. “As pessoas acham que elas ganharam na loteria da vida, mas a nossa vida também mudou. É muito lindo poder mudar a vida delas enquanto elas mudam a nossa”, diz a mãe. A família, agora com quatro filhas, segue aprendendo e se adaptando, com a certeza de que a escolha, apesar das dificuldades, foi a decisão certa.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca