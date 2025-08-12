Morre Victor Nussenzweig, referência em pesquisa sobre a malária, aos 97 anos

A Academia Brasileira de Ciências, onde Nussenzweig foi membro titular, divulgou uma nota de pesar - (crédito: Divulgação/Univesp TV)

Victor Nussenzweig, imunologista brasileiro de destaque internacional e reconhecido pela contribuição para o desenvolvimento da vacina contra a malária, morreu na segunda-feira (11/8), aos 97 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O pesquisador concluiu a graduação em 1953 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde conheceu sua esposa, Ruth Sonntag Nussenzweig, com quem se casou na biblioteca da faculdade.

Ele obteve o doutorado pela mesma instituição em 1958 e atuou como assistente de pesquisa em parasitologia. A partir de 1971, tornou-se professor titular no Departamento de Patologia da New York University School of Medicine, nos Estados Unidos.

Ele e a esposa, que também era pesquisadora, construíram carreiras de destaque na área de doenças tropicais, com atuação internacional. O casal teve dois filhos, também pesquisadores: André, especialista em mecanismos de reparo de cadeias de DNA, e Sonia, antropóloga que estuda práticas de profissionais de saúde.

Leia também: Chimpanzés têm genes que protegem contra a malária

A Academia Brasileira de Ciências (ABC), onde Nussenzweig foi membro titular, divulgou uma nota de pesar. A presidente da ABC, Helena Bonciani Nader, disse que “a ciência brasileira perdeu um grande cientista e humanista, que apesar de afastado do país por alguns anos em função da ditadura militar, nunca deixou de ser um brasileiro”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações do Jornal da USP*