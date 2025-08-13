PM faz busca e apreensão na casa de Hytalo Santos na Paraíba

O MP investiga indícios de que ele presenteava os familiares dos jovens com celulares caros, pagava aluguel das casas, como forma de pagamento para manter os jovens sob sua custódia - (crédito: Tupi - Pablo Oliveira)

A Polícia Militar da Paraíba (PM-PB) cumpriu, nesta quarta-feira (13/8), um mandado de busca e apreensão na casa do influencer digital Hytalo Santos, que mora em um condomínio de luxo, em João Pessoa. O Ministério Público da Paraíba (MPPB) solicitou a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos. Ele está sendo investigado por suspostamente explorar menores de idade por meio das redes sociais.

De acordo com a determinação do juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, Adhailton Lacet Correia Porto, celulares, computadores, câmeras, HDs, pendrives ou qualquer outro tipo de armazenamento de dados e imagens devem ser confiscados e encaminhados para perícia. O MP investiga indícios de que ele presenteava os familiares dos jovens com celulares caros, pagava aluguel das casas, como forma de pagamento para manter os jovens sob sua custódia.

O MP declarou que vizinhos denunciaram frequentes festa que ocorriam no condomínio, regado de música, bebidas alcoólicas e até drogas, com os menores de idade usando roupas inapropriadas.

Na terça-feira (12/8), a Justiça da Paraíba determinou, em decisão liminar, que Hytalo Santos seja bloqueado de todas as redes sociais e proibido de manter contato com menores de idade mencionados no processo que apura a exposição desses jovens em conteúdos inapropriados nas redes sociais. A medida de caráter provisório foi solicitada pelo Ministério Público da Paraíba por meio de uma ação civil pública.

Na mesma ação, a promotora Ana Maria França solicitou que todos os vídeos de Hytalo já disponíveis nas plataformas deixem de gerar receita. O pedido foi acatado, resultando na desmonetização imediata dos conteúdos.

Desde dezembro de 2024, o MP conduz um inquérito da situação. Foi a partir do vídeo de denúncias produzido por Felca na última semana que a questão ganhou repercussão nacional. O Correio tentou contanto com a defesa de Hytalo, mas não obteve retorno.

