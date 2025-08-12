Justiça proíbe Hytalo Santos de ter contato com menores envolvidos no processo

A Justiça da Paraíba determinou, em decisão liminar desta terça-feira (12/8), que Hytalo Santos seja bloqueado de todas as redes sociais e proibido de manter contato com menores de idade mencionados no processo que apura a exposição desses jovens em conteúdos inapropriados nas redes sociais. A medida de caráter provisório foi solicitada pelo Ministério Público da Paraíba por meio de uma ação civil pública.

Na mesma ação, a promotora Ana Maria França solicitou que todos os vídeos de Hytalo já disponíveis nas plataformas deixem de gerar receita. O pedido foi acatado, resultando na desmonetização imediata dos conteúdos. Desde dezembro de 2024, o MP conduz um inquérito da situação. Foi a partir do vídeo de denúncias produzido por Felca na última semana que a questão ganhou repercussão nacional.

O objetivo das investigações é apurar se o influenciador explora adolescentes que vivem com ele. Hytalo se apresenta nas redes como “pai” de jovens em situação de vulnerabilidade, exibindo na internet a rotina e a convivência com eles. Nas imagens divulgadas pelo próprio Hytalo, esses menores de idade aparecem em ambientes de consumo de bebida alcoólica e em conotações sexuais.

A polêmica ganhou força a partir do caso de Kamyla Maria Silva, conhecida como Kamylinha, considerada por Hytalo uma de suas “filhas adotivas”. Ela anunciou recentemente que estava grávida de Hyago Santos, irmão do influenciador. Em 23 de maio, Hytalo informou publicamente que Kamylinha sofreu um aborto espontâneo. As críticas se intensificaram quando veio à tona que outras duas menores sob seus cuidados também estariam grávidas.

Citada na denúncia de Felca, Kamylinha foi morar com o influenciador aos 12 anos de idade. Desde a época, gravava vídeos com Hytalo — cujo conteúdo foi ficando mais sexualizado com o passar do tempo. Aos 16 anos, Kamyla colocou implantes de silicone nos seios e foi emancipada, tornando-se legalmente responsável por si mesma.

