CPF, CEO, SUV: saiba o significado de 12 siglas usadas no dia a dia

As siglas geralmente são formadas por iniciais de palavras que estão sendo abreviadas. Extremamente presentes no nosso cotidiano, elas estão em praticamente todas as situações e ambientes como: trabalho, casa, carro e até mesmo dentro de nossas carteiras.

Apesar de estarem “na boca do povo”, muitas vezes, as pessoas não sabem o real significado por trás da sigla. Por isso, o Correio Braziliense fez uma seleção com algumas das siglas mais utilizadas entre os brasileiros e seus respectivos significados.

CPF

O Cadastro de Pessoa Física é o documento que identifica o cidadão perante a Receita Federal. Cada pessoa só pode emitir um CPF independente da idade ou nacionalidade. O CPF continua sendo o mesmo após a pessoa morrer.

RG

RG é a abreviação para Registro Geral, que nada mais é que o cartão de identidade brasileiro. O RG parou de ser emitido em 2023, e foi substituído pela Carteira de Identidade Nacional (CIN), que tem a mesma função. Registros Gerais já gerados ainda são válidos até 2032.

CNH

A Carteira Nacional de Habilitação é o documento que autoriza a dirigir veículos terrestres automotores no Brasil. Também conhecida como carteira de motorista, o documento tem a função de atestar que o cidadão tem aptidão para dirigir.

CEO

A sigla vem do inglês “Chief Executive Officer”, quer dizer diretor executivo. É o cargo de mais alto nível em uma empresa, geralmente responsável pelas operações globais.

RH

RH quer dizer Recursos Humanos, sendo o departamento ou área de uma empresa responsável pela gestão de pessoas, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, benefícios e outras atividades relacionadas ao quadro de funcionários.

SUV

SUV é a sigla para "Sport Utility Vehicle", que em português significa Veículo Utilitário Esportivo. Geralmente maiores, com suspensão elevada, esse tipo de veículo tem como objetivo oferecer mais espaço interno e capacidade de passar por obstáculos sem grandes desconfortos.

JOB

O termo vem do inglês job, e quer dizer emprego ou trabalho. Apesar de não ser uma sigla, o termo é bastante utilizado pelos brasileiros para se referir a trabalhos freelancers. Recentemente, a palavra tem sido usada em músicas e redes sociais para se referir ao ato de prostituição.



PIX

O Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central, foi lançado no ano de 2020. Prático, rápido e seguro, o Pix pode ser feito em conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga 24 horas por dia.

QR Code

QR Code é a abreviação em inglês para "Quick Response Code", que em português quer dizer Código de Resposta Rápida. É um tipo de código de barras que armazena informações e pode ser lido por dispositivos como smartphones apontando a câmera do aparelho em sua direção.

Wi-FI

Wi-Fi, abreviação de "Wireless Fidelity", é uma tecnologia que permite a conexão de dispositivos à internet sem o uso de cabos, utilizando ondas de rádio para transmitir dados. Ou seja o Wi-Fi permite que você se conecte à internet sem precisar de fios.

GPS

O “Global Positioning System” ou sistema de posicionamento global em portugues, é um sistema de navegação via satélite. O sistema foi criado nos Estados Unidos,e hoje é usado por pessoas no mundo todo, para diversas finalidades, como navegação, rastreamento e localização.

USB

USB quer dizer “Universal Serial Bus”, e é um padrão da indústria que define especificações em cabos. É a forma mais comum de conectar dispositivos como teclados, mouses, impressoras, câmeras, pen drives no computador. Ele permite a transferência de dados e a alimentação de energia nesses dispositivos.

