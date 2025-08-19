Lua é descoberta orbitando Urano por meio do James Webb

Usando o telescópio espacial James Webb, Agência Espacial Norte-Americana, a Nasa, pesquisadores identificaram uma lua até então desconhecida orbitando Urano. Estima-se que o satélite recém-descoberto tenha apenas 10 quilômetros de diâmetro. Esse tamanho é pequeno e provavelmente a tornou invisível para a Voyager 2 e outros telescópios. Com descoberta, Urano passa a ter 29 luas conhecidas.

“Este objeto foi avistado em uma série de 10 imagens de longa exposição de 40 minutos capturadas pela Câmera de Infravermelho Próximo. É uma lua pequena, mas uma descoberta significativa, algo que nem mesmo a sonda espacial Voyager 2, da Nasa, conseguiu observar durante seu sobrevoo há quase 40 anos", explicou Maryame El Moutamid, cientista-chefe da Divisão de Ciência e Exploração do Sistema Solar do Southwest Research Institute.

O nome da lua recém-descoberta precisará ser aprovado pela União Astronômica Internacional. “Nenhum outro planeta tem tantas luas internas pequenas quanto Urano, e suas complexas inter-relações com os anéis sugerem uma história caótica que confunde a fronteira entre um sistema de anéis e um sistema de luas”, disse o pesquisador Matthew Tiscareno.

“Olhando para o futuro, a descoberta desta lua ressalta como a astronomia moderna continua a se basear no legado de missões como a Voyager 2, que passou por Urano em 24 de janeiro de 1986 e deu à humanidade sua primeira visão de perto deste mundo misterioso. Agora, quase quatro décadas depois, o Telescópio Espacial James Webb está expandindo essa fronteira ainda mais", emendou Maryame El Moutamid.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Ciência e Saúde Pesquisadores desenvolvem sensor de diamantes para detectar metástases

Pesquisadores desenvolvem sensor de diamantes para detectar metástases Ciência e Saúde Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou Ciência e Saúde Fim dos óculos? Colírio que trata "vista cansada" é aprovado nos EUA

Fim dos óculos? Colírio que trata "vista cansada" é aprovado nos EUA Ciência e Saúde Primeira xícara de café do dia deixa as pessoas mais felizes

Primeira xícara de café do dia deixa as pessoas mais felizes Ciência e Saúde Chupeta em adultos: dentistas explicam riscos para a saúde bucal

Chupeta em adultos: dentistas explicam riscos para a saúde bucal Ciência e Saúde O que significa acordar várias vezes no meio da noite