Aeronave da Força Aérea dos EUA pousa em Porto Alegre com diplomatas a bordo

Um avião militar da Força Aérea dos Estados Unidos pousou na tarde de terça-feira (19/8) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), transportando diplomatas americanos. Os representantes seguiram para o consulado dos EUA na capital gaúcha.

O pouso chamou atenção porque não houve comunicação oficial sobre o motivo da escala no Brasil. Segundo a PF, o procedimento ocorreu com autorização do Ministério da Defesa. A informação foi confirmada pela CNN.

Ao Correio, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que "a aeronave ofereceu apoio logístico à Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil e sua chegada foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes".

O avião é um Boeing C-32B, de matrícula 00-9001, versão militar do Boeing 757-200, usado para transporte de autoridades de alto escalão do governo norte-americano. A aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13, vinda de San Juan, em Porto Rico, e decolou às 19h52 rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permanecia até a publicação desta matéria.

De acordo com registros de voo, na segunda-feira (18), o C-32B saiu de uma base aérea em Wrightstown, em Nova Jersey, passou por Tampa, na Flórida, e seguiu para San Juan, antes de cruzar em direção ao Brasil.

A Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Porto Alegre, confirmou a aterrissagem e destacou que a aeronave deixou o terminal com destino a Guarulhos poucas horas depois. A GRU Airport, responsável pelo aeroporto paulista, também confirmou o pouso. Em comunicado, informou que a operação foi autorizada pelo Ministério da Defesa e “ocorreu normalmente, sem intercorrências”.

