InícioPolítica
Lei Magnitsky

Gleisi defende Dino após decisão sobre bancos brasileiros

Para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Flávio Dino agiu em "legítima defesa" do país ao determinar que leis estrangeiras só podem ser seguidas se forem validadas pelo STF

"Quem agrediu o sistema financeiro no Brasil foi Donald Trump, provocado por Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo", escreveu a ministra nas redes sociais - (crédito: Platobr Politica)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, defendeu nesta quarta-feira (20/8) a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o cumprimento de sanções dos Estados Unidos por bancos brasileiros.

Segundo Gleisi, Dino agiu em “legítima defesa” do Brasil, e os impactos negativos no sistema financeiro devem ser atribuídos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e não ao magistrado.

“Quem agrediu o sistema financeiro no Brasil foi Donald Trump, provocado por Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo. O ministro Flávio Dino tomou uma decisão em defesa da soberania nacional, das nossas leis e até dos bancos que operam em nosso país”, escreveu a ministra nas redes sociais.

Sanções estrangeiras precisam ser validadas

Na segunda-feira (19), Dino decidiu que leis estrangeiras, incluindo sanções econômica, só podem ser seguidas após serem validadas pelo STF. Na prática, a decisão abre possibilidade de punições contra bancos que cumprirem sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.

A decisão fez com que as ações dos cinco maiores bancos brasileiros despencassem, perdendo quase R$ 42 bilhões em valor de mercado.

“(Dino) Agiu em legítima defesa do Brasil. A especulação com o valor das ações dos bancos é mais uma parcela do custo Bolsonaro, que recai sobre o país desde que ele se aliou a Trump para fugir do julgamento por seus crimes”, acrescentou Gleisi.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 20/08/2025 12:27 / atualizado em 20/08/2025 12:28
x