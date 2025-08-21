EUA cancelaram vistos de Lewandowski e Pacheco, diz Paulo Figueiredo

A assessoria de Lewandowski informou que não recebeu nenhuma comunicação oficial até o momento - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os Estados Unidos teriam cancelado os vistos do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A informação foi divulgada na quarta-feira (20/8) pelo jornalista e empresário Paulo Figueiredo, que afirma ter acesso ao governo de Donald Trump. No entanto, até o momento, o ministro da Justiça alegou não ter recebido notificação oficial.

Figueiredo revelou a decisão em publicação na rede social X (antigo Twitter). Segundo ele, caso Lewandowski e Pacheco “estejam negando” o cancelamento, estariam apenas “dando migué”. Ainda segundo o jornalista, o ministro da Justiça não teria mais acesso ao e-mail usado à época em que atuava no Supremo Tribunal Federal (STF), o que explicaria a falta de comunicação oficial. Já em relação a Pacheco, Figueiredo assegura que o parlamentar “deve ter acesso” à correspondência eletrônica e “sabe que perdeu o visto”.

Figueiredo sustentou que a medida contra o presidente do Senado seria um recado direcionado também a outros líderes do Legislativo. “O cancelamento do visto de Pacheco foi um recado para os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). É uma demonstração de que aqueles que utilizarem a posição do Legislativo para encobrir os crimes do [ministro do STF] Alexandre de Moraes sofrerão as consequências”, publicou.

Sobre Lewandowski, Figueiredo afirmou ainda que o cancelamento do visto decorre de sua atuação no STF e, posteriormente, como ministro da Justiça no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. “Era importante um ministro diretamente ligado ao Lula sofrer as consequências”, declarou.

Outros integrantes do governo brasileiro, como familiares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, além de servidores e ex-servidores ligados à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), também tiveram vistos suspensos. A justificativa foi a participação no programa Mais Médicos.

O Correio entrou em contato com o Ministério da Justiça para confirmar a informação, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. A assessoria de Lewandowski, por sua vez, informou que não recebeu nenhuma comunicação oficial. Já Rodrigo Pacheco não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

