Olha o que as amigas fizeram em supermercado com noiva

Jéssica Bender foi surpreendida por aplausos de clientes e funcionários ao entrar vendada em um supermercado durante sua despedida de solteira em Indaial (SC) - (crédito: Reprodução / Instagram )

Vendados os olhos, o coração batendo acelerado, e de repente, aplausos vindos de todas as direções. Foi assim que a noiva Jéssica Bender viveu um dos momentos mais inusitados de sua despedida de solteira, no sábado (16/8), em Indaial, no Vale do Itajaí (SC).

Sem imaginar o que acontecia, Jéssica foi conduzida pelas amigas até um supermercado da cidade. O vídeo, gravado por uma delas, mostra o instante em que Jéssica entra no local. Uma das madrinhas toma o microfone e anuncia: “A Jéssica vai casar!”. O aviso ecoa pelo ambiente, arrancando aplausos de clientes e funcionários, enquanto a noiva, surpresa e tímida, tenta se esconder.

Ao portal g1, Jéssica admitiu que a cena mexeu rendeu um misto de vergonha e emoção. “Morro de vergonha! Fizeram isso para tornar memorável e conseguiram! A moça que anuncia no alto-falante ficou dizendo ‘A Jéssica vai casar!’ e todo mundo entrou na onda. Depois, me vendaram de novo e me levaram pro lugar certo da despedida. Foi especial, engraçado e eu vou guardar pra sempre”, contou.

A brincadeira não parou por aí. Antes da festa oficial, as amigas desafiaram a noiva a circular pelo mercado e comprar uma bebida para levar ao encontro. O casamento está marcado para o fim de agosto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ana, madrinha e cúmplice da surpresa, explicou que a ideia era simples: criar um “mico divertido”, fiel à tradição das despedidas. “Tivemos a ideia de levar ela vendada até o local do evento, já que ela não sabia onde seria, e deixamos ela dentro do supermercado. Foi tudo espontâneo, ninguém combinou nada com o pessoal do mercado. A reação foi natural e muito divertida!”, disse ao g1.