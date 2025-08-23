Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 28 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (23/8), cinco loterias: os concursos 2905 da Mega-Sena; o 6808 da Quina; o 3477 da Lotofácil; 279 da +Milionária; o 2285 da Timemania e o 1106 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 147 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01-03-04-07-27-32. Os trevos sorteados foram: 1-3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 350 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 10-12-13-17-19-25-26. O mês da sorte é 02, fevereiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 28 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-17-18-26-43-52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07-19-21-37-65.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 39-45-48-65-68-69-77. O time do coração é o 51, Manaus (AM).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-05-06-08-12-15-16-17-18-20-21-23-24-25-.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: