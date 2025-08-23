InícioBrasil
Policial é assassinado em delegacia; criminoso manteve mulher e criança reféns

Após assassinar policial civil dentro da delegacia, Lucas de Souza Nonato manteve mãe e criança reféns por mais de 17 horas, fez transmissões ao vivo e só se entregou após negociações das forças de segurança

Lucas de Souza Nonato, de 28 anos, foi preso por atirar em um policial civil no Amapá e manter mãe e filha como reféns - (crédito: Cedido ao Correio)
O policial civil do Amapá, Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi assassinado a tiros dentro da delegacia de Laranjal do Jari, no sul do estado, nessa sexta-feira (22/8). O autor dos disparos, identificado como Lucas de Souza Nonato, 28 anos, estava se apresentando à unidade antes de cometer o crime.

Após o assassinato, Lucas fugiu e se refugiou em uma residência, onde manteve uma mulher e uma criança de 10 anos como reféns por mais de 17 horas. Durante o período de cárcere, ele realizou transmissões ao vivo nas redes sociais, afirmando que as vítimas estavam bem e expressando desejo de conversar com familiares. O criminoso também exigiu um colete à prova de balas como condição para se entregar.

Na manhã deste sábado (23/8), a criança foi libertada por volta das 10h, seguida da mãe, que foi liberada uma hora depois. Em seguida, Lucas se entregou e foi preso pelas autoridades.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Amapá, Lucas de Souza Nonato já havia sido condenado por latrocínio, roubo seguido de morte, no Pará e estava foragido da justiça do estado.

Em nota, o secretário de segurança do estado, Daniel Marsili, destacou a atuação das forças de segurança. “Conseguimos dar um desfecho positivo para essa crise que foi instalada aqui após a tragédia da morte do policial civil, em que o infrator manteve reféns uma mãe e uma criança por cerca de 17 horas. Com a integração das equipes de segurança, conseguimos finalizar a situação com sucesso”, afirmou.

O governador Cláudio Luis também se manifestou sobre o caso: “Infelizmente, perdemos um grande policial civil, mas conseguimos alcançar um desfecho seguro na libertação dos reféns. Foram muitas horas de negociação envolvendo diversas equipes, incluindo polícia civil, militar e autoridades locais, que se revezaram até o final da operação. Ainda estamos muito tristes com a perda do nosso colega, que foi brutalmente assassinado.”

A polícia segue investigando o caso. Até o momento, não foi possível identificar quem representa legalmente o autor dos disparos, e, por isso, o Correio não conseguiu contato com a defesa.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 23/08/2025 16:18 / atualizado em 23/08/2025 16:20
