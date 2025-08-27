Datafolha: 96% dos brasileiros defendem exame de proficiência para médicos

Datafolha conclui que apoio à aplicação da prova "é muito expressivo" - (crédito: Freepik)

O instituto de pesquisas Datafolha realizou uma pesquisa de opinião sobre a realização do Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Uma audiência pública, realizada nesta quarta-feira (27/8), no Congresso Nacional, debaterá a aplicação da prova como requisito para a inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).

De acordo com a pesquisa, feita em junho e divulgada nesta quarta-feira, 96% dos entrevistados avaliam que os médicos recém formados devem ser aprovados em um exame de proficiência antes de começar a atender a população. A conclusão do Datafolha é que “é muito expressivo o apoio à aplicação do exame de proficiência”.

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, observa que a aprovação da medida no Congresso Nacional é fundamental para elevar o padrão educacional. Para ele, a aplicação da prova assegura um padrão mínimo de qualidade no atendimento à saúde.

“O Datafolha nos mostra que a opinião dos brasileiros em todos os cantos do País vai ao encontro da avaliação da maioria esmagadora dos próprios médicos (90%), que também defendem a criação do exame nacional de proficiência”, declara.

Sobre quais médicos devem ser submetidos a prova antes de iniciar o atendimento à população, 98% dos entrevistados defenderam que todos os recém formados devem passar por avaliação, independentemente da escola onde concluíram a graduação.

Para 92% dos participantes da pesquisa, a aplicação do exame de proficiência para todos os médicos recém-formados aumentaria a confiança no atendimento médico. Já para 94%, os efeitos do exame de proficiência em medicina para todos os médicos recém-formados seriam positivos para toda a saúde pública e privada do país.

A pedido do CFM, o Datafolha fez 10.524 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 254 municípios, incluindo municípios de regiões metropolitanas e cidades do interior de diferentes portes, em todas as unidades da federação do Brasil.

O que muda com o Exame?

O código de inscrição no CRM é obrigatório para o profissional que deseja atender pacientes no Brasil. Até o momento, médicos devem estar vinculados ao conselho regional do estado onde vão atuar para receber o número.

Com o Projeto de Lei 2.294/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), o Exame Nacional passa a ser requisito para a obtenção do CRM. O autor também propõe que a prova seja realizada duas vezes ao ano em todos os estados e no Distrito Federal, com o CFM como responsável por regulamentar e coordenar o exame e os CRMs com a responsabilidade de aplicá-lo em suas respectivas jurisdições.



