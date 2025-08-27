Tocantins reduz em quase 30% a área queimada em 2025

A estratégia foi elaborada em conjunto pela Semarh, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), com ações estruturadas em três eixos: prevenção, monitoramento e combate - (crédito: Luiz Henrique Machado-Governo do Tocantins)

O Tocantins registrou uma queda significativa nos índices de queimadas entre janeiro e julho de 2025. Segundo levantamento da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em parceria com o Centro de Inteligência Geográfica em Gestão do Meio Ambiente (Cigma), houve redução de 27,7% nos focos de incêndio e de 28,7% na área total queimada, em comparação ao mesmo período do ano passado. As informações integram o Boletim Mensal do Fogo nº 9/2025, baseado em dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Monitor do Fogo do MapBiomas.

O resultado é atribuído ao Plano Integrado de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que recebeu investimento de R$ 17,2 milhões neste ano. A estratégia foi elaborada em conjunto pela Semarh, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), com ações estruturadas em três eixos: prevenção, monitoramento e combate. O modelo busca reforçar a capacidade operacional do Estado, ampliar a responsabilização por crimes ambientais e reduzir a incidência de queimadas ilegais.

Além desse esforço, o governo estadual firmou contrato de R$ 45 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Fundo Amazônia, destinado ao fortalecimento do CBMTO. O aporte permitirá expandir equipamentos, treinamentos e estruturas de resposta rápida. “A redução das queimadas é uma conquista importante do Tocantins. Esse resultado é fruto de planejamento, investimentos e, principalmente, da união de esforços entre os órgãos do governo com o apoio da sociedade. Esse trabalho reforça ainda mais o compromisso da nossa gestão com a preservação ambiental”, declarou o governador Wanderlei Barbosa.

Maior controle

Nos sete primeiros meses do ano, o estado contabilizou 3.998 focos de queimadas, contra 5.533 no mesmo período de 2024. A queda foi registrada de forma contínua ao longo dos meses, variando entre 4,6% e 62,3% em cada período avaliado. Em julho, quando a ocorrência de incêndios costuma aumentar, o número de focos ainda assim foi 28,5% menor do que no ano anterior. Do total registrado em 2025, 54,3% (2.172) corresponderam a queimadas não autorizadas, enquanto os incêndios florestais representaram 8,7% (349). As ações autorizadas dividiram-se entre queimas prescritas (22,4%, ou 896 focos) e queimas controladas (14,5%, ou 581).

A extensão de terras atingidas também encolheu. Entre janeiro e julho de 2024, foram 656,6 mil hectares queimados. Em 2025, o número caiu para 468 mil hectares — menos 188 mil hectares. Do total, 49,8% (233 mil hectares) corresponderam a queimas prescritas; 45,1% (211 mil hectares) a queimadas não autorizadas; e 5,1% (24 mil hectares) a queimas controladas.

Além das ações diretas de combate, o programa Foco no Fogo tem desempenhado papel central na mudança de cenário. Voltado à educação ambiental, o projeto promove palestras em escolas e visitas técnicas a propriedades rurais que registram histórico de queimadas. Somente em 2025, foram 2.541 visitas e 48 eventos realizados, totalizando 2.589 atividades educativas que alcançaram diretamente 15.739 pessoas em 59 municípios. Caseara, Angico e Esperantina lideraram o número de ações recebidas.