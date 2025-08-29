Justiça condena Dado Dolabella por agressões contra ex-namorada

Segundo a sentença, os antecedentes de Dolabella e a gravidade das agressões foram fatores decisivos para a pena - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ator Dado Dolabella a 2 anos e 4 meses de prisão, em regime aberto, por agressões contra a ex-namorada, que também é prima dele. A decisão foi proferida pela juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca. O ator nega as acusações e recorre da decisão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a sentença, os antecedentes de Dolabella e a gravidade das agressões, que resultaram no rompimento do tímpano da vítima, foram fatores decisivos para a pena.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, as agressões ocorreram em 2020, em um condomínio localizado na Barra da Tijuca (RJ), após uma briga motivada por ciúmes. O ator teria se irritado ao ler uma mensagem trocada pela ex-companheira com um amigo e, em seguida, a atacou com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto.

Durante o interrogatório, Dolabella negou as acusações, mas não conseguiu justificar as lesões apresentadas pela vítima, confirmadas por exame pericial.

Em um comunicado publicado nas redes sociais do ator, a assessoria jurídica informou que a decisão em primeira instância está sendo contestada em recurso, pois foi baseada apenas na palavra da denunciante, sem "testemunhas ou provas" que confirmassem a versão.

"O laudo apresentado no processo também apresenta falhas técnicas graves, por ter sido realizado fora do prazo, e sem o cumprimento de requisitos legais e formais. Por isso sua validade está sendo questionada pela defesa. Além disso, foram identificada contradições importantes entre o boletim de ocorrência e o depoimento prestado em juízo", escreveu.

Confira pronunciamento na íntegra:

Comunicado publicado nas redes sociais do ator (foto: Reprodução/Instagram)