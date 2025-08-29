Avião com 435kg de cocaína faz pouso forçado no Pará

A repartição calcula que o lote representaria um lucro de cerca de R$ 200 milhões com a venda no mercado ilegal. - (crédito: Divulgação/PF)

Uma aeronave com 430 tabletes de cocaína, totalizando 434,9kg da substância, foi apreendida após fazer pouso forçado em área isolada de fazenda no sul do Pará na quinta-feira (28/8). A apreensão ocorreu na zona rural da região de Vila Mandi, município próximo a Santana do Araguaia, após a Polícia Militar ser comunicada pelos funcionários da propriedade onde o veículo aterrissou.

Registros feitos pelos próprios trabalhadores mostram que a carga seria ainda maior. Segundo a PM, as imagens mostram a presença de mais 70 tabletes, totalizando meia tonelada de cocaína, não localizada pelos policiais, o que levanta a suspeita de que parte dos pacotes foi retirada anteriormente. A repartição calcula que o lote representaria um lucro de cerca de R$ 200 milhões com a venda no mercado ilegal.





Dois homens armados estavam a bordo do avião e fugiram para a mata após a aterrissagem. Eles continuam foragidos. Segundo o relato, os envolvidos falavam parcialmente português.

Após a apreensão, a PM transportou a carga para a delegacia da Polícia Federal em Redenção, que vai investigar o caso. A PF afirmou que a matrícula da aeronave é de origem boliviana.

Além da droga, os agentes encontraram galões de combustível, indício de abastecimento clandestino, e equipamentos para a navegação. A aeronave também continha adesivos com falsas numerações para tentar ocultar a origem.