Avião com 435kg de cocaína faz pouso forçado no Pará

Uma aeronave com 430 tabletes de cocaína, totalizando 434,9kg da substância, foi apreendida após fazer pouso forçado em área isolada de fazenda no sul do Pará na quinta-feira (28/8). A apreensão ocorreu na zona rural da região de Vila Mandi, município próximo a Santana do Araguaia, após a Polícia Militar ser comunicada pelos funcionários da propriedade onde o veículo aterrissou.
Registros feitos pelos próprios trabalhadores mostram que a carga seria ainda maior. Segundo a PM, as imagens mostram a presença de mais 70 tabletes, totalizando meia tonelada de cocaína, não localizada pelos policiais, o que levanta a suspeita de que parte dos pacotes foi retirada anteriormente. A repartição calcula que o lote representaria um lucro de cerca de R$ 200 milhões com a venda no mercado ilegal.
Dois homens armados estavam a bordo do avião e fugiram para a mata após a aterrissagem. Eles continuam foragidos. Segundo o relato, os envolvidos falavam parcialmente português.
Após a apreensão, a PM transportou a carga para a delegacia da Polícia Federal em Redenção, que vai investigar o caso. A PF afirmou que a matrícula da aeronave é de origem boliviana.
Além da droga, os agentes encontraram galões de combustível, indício de abastecimento clandestino, e equipamentos para a navegação. A aeronave também continha adesivos com falsas numerações para tentar ocultar a origem.
