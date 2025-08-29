Vídeo mostra briga antes de artista negro ser morto por segurança de supermercado

Felipe foi baleado na barriga e tentou pedir socorro em uma farmácia, mas faleceu no local. O autor do crime foi preso temporariamente - (crédito: Reprodução/Instagram/@justicaporfelipemoraes)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Felipe Moraes de Oliveira, 29 anos, foi baleado por um segurança no supermercado Loyola, na última terça-feira (26), em Santo André, no ABC Paulista. A briga teria começado por Felipe carregar um cachorro vira-lata no colo.

Leia também: Homem negro é morto a tiros por segurança em supermercado de SP

Na gravação é possível ver o momento em que Felipe, que segura um cachorro no colo, e o segurança discutem. Ao se aproximar, o jovem negro levanta a camisa, mostrando que não carregava arma ou produtos do supermercado, mas é empurrado pelo segurança, que saca uma arma. Uma terceira pessoa se posiciona entre os dois, possivelmente tentando apaziguar a briga.

A discursão continua e Felipe tenta chutar o segurança, que responde com um tiro na barriga do homem. Confira:

Mesmo baleado, o jovem tentou amarrar o cão de estimação a um poste e correu para pedir ajuda em uma farmácia, mas faleceu no local. De acordo com o UOL, o autor do crime foi preso temporariamente pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Santo André.

O perfil no Instagram Justiça para Felipe afirma que mesmo sem oferecer risco, o segurança optou por atirar contra ele. "Mais uma vida interrompida pelo racismo estrutural, pela violência policial e pelo descaso que atingem diariamente as periferias", afirma a página em nota.

Leia também: Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão em SP

Diversos perfis nas redes sociais, como o Movimento Negro Unificado São Paulo, convocaram um ato em Santo André, na noite desta sexta-feira (29) para pedir justiça.

Felipe Moraes era artista visual, músico, artesão e capoeirista. “Felipe não era criminoso”, afirma a página criada por familiares e amigos. “Acordava todos os dias para trabalhar, criar e inspirar. Era reconhecido e querido por sua comunidade e sua família”.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A matéria será atualizada em caso de resposta.