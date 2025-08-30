ABL publica nota sobre a morte de Luis Fernando Verissimo

A Academia Brasileira de Letras publicou nota sobre a morte do escritor Luis Fernando Verissimo, na manhã deste sábado (30/8), em Porto Alegre. O autor gaúcho, de 89 anos, estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde 11 de agosto, em decorrência de uma pneumonia.

Filho do também escritor Erico Verissimo, ele construiu carreira como cronista, contista, romancista e colunista em jornais como Zero Hora, O Estado de S. Paulo e O Globo. Publicou mais de 60 livros, entre eles O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e As Mentiras que os Homens Contam.

A ABL manifestou solidariedade à esposa, Lúcia, aos filhos, netos, amigos e leitores.

A despedida acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul no Salão Nobre Julio de Castilhos, entre 12h e 16h deste sábado, na capital gaúcha. A cerimônia é aberta ao público e deve ser finalizada às 16h45. Ainda não se sabe se o corpo será sepultado ou cremado.

