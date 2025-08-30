Famosos lamentam a morte do escritor e romancista Luis Fernando Veríssimo

A historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, o irmão Luiz Schwarcz, o dramaturgo Walcyr Carrasco, o cartunista Angeli e o escritor Itamar Vieira Junior foram algumas personalidades a prestar homenages a Veríssimo - (crédito: Dulce Helfer/Divulgação)

Famosos e diferentes personalidades brasileiras lamentaram, na manhã deste sábado (30/8), a morte do escritor, romancista e cartunista Luis Fernando Veríssimo. Em decorrência de complicações oriundas de uma pneumonia, Veríssimo morreu na madrugada deste sábado, em Porto Alegre, aos 88 anos.

A historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, conhecida como cofundadora da Companhia das Letras, relembrou a trajetória do cronista e celebrou o legado deixado por ele. "Luis Fernando Verissimo deixa um legado que atravessa gerações, com humor, inteligência e delicadeza. Ele soube rir do Brasil, mas também revelar suas dores", salientou.

O irmão Luiz Schwarcz, também cofundador da editora, e responsável por publicar grande parte da obra de Luis Fernando, foi outro a prestar homenagem. "Um autor amigo, comprometido com a melhor literatura e com as causas sociais do nosso país. Autor fidelíssimo que fará falta a todos da editora e a todo Brasil”. "Seu humor ímpar e estilo inconfundível fizeram de Verissimo uma das vozes mais importantes e criativas da literatura brasileira", complementou.

O dramaturgo Walcyr Carrasco categorizou Veríssimo como alguém de "vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra". O jornalista e escritor Edney Silvestre se disse admirador do humor "cheio de farpas e doçura" de Luis Fernando. Era um homem de voz baixa, inteligência fulgurante, originalidade inigualável. Vale o clichê, que ele seguramente detestaria: vai fazer falta. Muita falta. Imensa falta", lamentou.

O cartunista Angeli, com uma postagem, manifestou soliedariedade à família de Luis Fernando. Além de mencionar os nomes da esposa e dos três filhos do escritos, ainda compartilhou uma ilustração feita ao gaúcho.

Autor do romance Torto Arado, o escritor Itamar Vieira Junior homanegeou o colega. "Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luís Fernando Veríssimo!", escreveu, nas redes sociais.

