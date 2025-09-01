Cardume gigante no Rio Araguaia impressiona web; veja o vídeo

Pescador conta que já presenciou o evento outras vezes no Rio Araguaia - (crédito: Weder Eustaquio de Oliveira)

Imagens de um grupo de peixes no rio Araguaia impressionou internautas na última semana. O cardume, com milhares de espécimes de piaus, matrinchã e papa terra, foi registrado pelo pescador esportivo Weder Eustaquio de Oliveira na região de Landi, distrito de Nova Crixás (GO). “Não é IA e nem girino”, brinca Weder em publicação na página PescaViúva.

O pescador e influenciador da pesca esportiva diz que presenciou o evento, que é anual, outras duas vezes. “Mas só dessa vez eu estava com um drone em mãos”, conta.

A postagem acumula cerca de 606 mil visualizações e centenas de comentários, muitos impressionados com a quantidade de animais. “Que lindo....que cheguem em paz em seus destinos de reprodução!”, comenta uma seguidora. O local se aproxima do período da piracema (comumente em novembro) quando os peixes sobem o rio em busca de um lugar ideal para a reprodução.

Outro comentário brinca: “Por isso que não pego nada, os peixes foram tudo para um lugar só”. Alguns usuários até questionaram se as imagens foram feitas no Araguaia, o que gerou debate entre os internautas.

Weder fala com orgulho da região, que afirma abrigar os peixes mais cobiçados pelos pescadores do Rio Araguaia, a pirarara e a piraíba.