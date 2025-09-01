Polícia Civil detalha plano de fuga de Hytalo Santos e do marido

De acordo com o delegado Carlos Othon, o comportamento do casal indicava uma fuga em andamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil da Paraíba apontou que o influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, iniciaram um plano de fuga logo após as denúncias feitas pelo youtuber Felca, publicadas em 6 de agosto. O casal deixou o Nordeste dois dias depois e foi preso em 15 de agosto, em uma casa alugada em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Imagens obtidas pela investigação mostram Israel em um posto de combustíveis durante a viagem por terra. Hytalo embarcou em um voo a partir do Recife na madrugada do dia 8. A Justiça decretou a prisão dos dois no dia 13.

De acordo com o delegado Carlos Othon, o comportamento do casal indicava uma fuga em andamento. “Quando foi expedido o mandado de busca aqui em João Pessoa, foi possível perceber que os moradores tinham saído poucos minutos antes da ação, uma vez que alguns eletrônicos e eletrodomésticos estavam ainda em funcionamento”, afirmou. “Tiraram as coisas às pressas da casa. Isso já foi um primeiro fato que emitiu um alerta de que ele podia estar em fuga.”

A investigação passou então a ser conduzida com apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo. Segundo o delegado, tratou-se de um processo de reconstrução detalhada: “Em seguida, se iniciou um verdadeiro quebra-cabeças, no sentido de identificar onde eles estavam, já que não estavam nesses endereços que se conheciam.”

Hytalo foi localizado a partir de registros de voo. “Foi possível perceber que o Hytalo tinha embarcado na madrugada do dia 8, por volta das três horas da manhã, de Recife. Pegando o voo Recife–Guarulhos, com uma série de pessoas, mas não estava entre elas o Israel, que é o esposo dele. Isso intrigou a polícia também.”

Já Israel, segundo a polícia, fez o trajeto por terra. “Começamos a realizar diligências em parceria com o Deic e conseguimos saber o paradeiro do Israel. Confirmamos que ele já estava em São Paulo. E conseguimos também imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis, de uma conveniência, que mostram ele fazendo algumas compras, abastecendo o carro”, disse Othon.

Com base nessas informações, a polícia chegou ao endereço. “A partir desses indícios, a gente foi montando esse quebra-cabeças até chegar mais ou menos em um perímetro geográfico que a gente imaginava que seria a casa onde eles estavam homiziados”, explicou. “Conseguimos identificar uma casa que estava para locar numa plataforma de aluguel de imóveis, que tinha os requisitos que a gente imaginava que eles pudessem ter usado. E, de fato, encontramos essa residência.”

O veículo do casal estava na garagem. “Era um carro registrado em nome de um deles. E aí foi, então, que iniciamos a operação para dar cumprimento aos mandados de prisão”, concluiu o delegado.

Segundo a polícia, o imóvel servia apenas como ponto de apoio. A falta de pertences e a pressa na mudança reforçam a hipótese de que o casal planejava seguir para outro destino.

Hytalo e Israel foram transferidos para João Pessoa no dia 28. Estão detidos na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o presídio do Roger, em ala destinada a pessoas LGBTQIA+.

Durante a audiência de custódia, a defesa do casal solicitou a transferência de ambos para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como “presídio dos famosos”. O argumento foi de que eles têm familiares em São Vicente, na Baixada Santista, e que a unidade ofereceria maior segurança para um casal LGBTQIA+. O juiz, porém, negou o pedido.

Ambos são investigados por exploração sexual de menores, trabalho infantil e tráfico de pessoas.

