EUA exigem entrevista e cobram taxa adicional de US$ 250 para vistos

EUA passam a exigir entrevista presencial para todos os solicitantes de visto a partir de hoje (2/9), independentemente da idade - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A partir desta terça-feira (2/9), todos os solicitantes de visto para entrada temporária nos Estados Unidos deverão comparecer presencialmente a uma entrevista consular, independentemente da idade. A nova diretriz revoga a dispensa anteriormente aplicada a menores de 14 anos e maiores de 80, e vale para cidadãos de todos os países.

A decisão foi comunicada em julho pelo Departamento de Estado dos EUA e altera o procedimento para obtenção de vistos da categoria não imigrante, que inclui viagens de turismo, negócios, estudos, trabalho temporário e tratamento médico.

Continuam isentos da entrevista candidatos a vistos diplomáticos, oficiais, militares, funcionários de organizações internacionais e solicitantes que renovam documentos vencidos há menos de 12 meses — desde que tenham 18 anos ou mais na data da emissão anterior. Para esse grupo, há outras exigências: o pedido deve ser feito no país de residência ou nacionalidade, não pode haver histórico de recusa não revertida e não devem existir fatores aparentes de inelegibilidade.

Mesmo nos casos de isenção, os consulados mantém a prerrogativa de convocar o solicitante para entrevista, a seu critério. No Brasil, os serviços consulares dos Estados Unidos operam em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

Taxa de integridade

Além das mudanças no procedimento, o processo ficará mais oneroso. O Congresso dos EUA aprovou a criação de uma nova cobrança, chamada Taxa de Integridade do Visto, no valor de US$ 250. O montante será somado à taxa padrão de US$ 185, elevando o custo total do visto para US$ 435 — equivalente a mais de R$ 2 mil na cotação atual.

A nova taxa está prevista para entrar em vigor em 1º de outubro, com o início do ano fiscal norte-americano. No entanto, o governo ainda não divulgou a regulamentação oficial sobre a data de implementação. Em situações específicas, o valor poderá ser reembolsado.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular