Lotofácil da Independência: números sorteados do prêmio de R$ 220 milhões

Essa é a 14º edição da Lotofácil da Independência, e o prêmio não acumula - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (06/9), o concurso 3480 da Lotofácil. Essa é a 14º edição da Lotofácil da Independência, com o maior prêmio já sorteado pela loteria: R$ 220 milhões.

Por ser um concurso especial, o prêmio de hoje não vai acumular. Assim, caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, a bolada será será dividida entre aqueles que acertaram 14 números e assim por diante.

O sorteio apresentou o seguinte resultado: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17- 20 - 21 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil da Independência e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Acompanhe o sorteio na íntegra.