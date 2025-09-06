Lotofácil da Independência: quatro apostas do DF levam R$ 4,29 milhões cada uma

Ao todo, 54 apostas acertaram os 15 números sorteados na Lotofácil da Independência neste sábado à noite - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Quatro apostas do Distrito Federal acertaram os 15 números da Lotofácil da Independência neste sábado (6/9) e levaram para casa uma bolada: R$ 4.293.824. Entre os ganhadores, dois são bolões e dois bilhetes simples de R$ 3,50.

Um dos ganhadores é um bolão de 100 cotas de um jogo de 20 dezenas. A aposta custou R$ 54.264 e foi feita na Loteria L Norte, na EQNL 10/12, em Taguatinga. Esse bilhete vai receber ainda 75 prêmios por 14 pontos (R$ 2.008,81 cada), 1.050 por 13 pontos (R$ 35 cada), 4.550 por 12 pontos (R$ 14 cada) e 6.825 por 11 pontos (R$ 7 cada). Com isso, o prêmio desse bolão será de R$ 4.592.714,75 — o que dá R$ 45.927,14 por cota.

O outro bolão ganhador do Distrito Federal foi registrado na Lotérica Show de Bola, na EQNN 2/4, em Ceilândia. Trata-se de um jogo de 17 dezenas no valor de R$ 476. Esse bilhete ainda vai receber 30 prêmios por 14 pontos (R$ 2.008,81 cada), 105 por 13 pontos (R$ 35 cada). Assim, o prêmio desse bolão será de R$ 4.357.763,30 — o que dá R$ 207.066,76 por cota.

Os dois bilhetes simples de R$ 3,50 foram feitos na internet (site de loterias da Caixa) e na Marangon Loterias, na CSA 2, em Taguatinga.

Ao todo, 54 apostas acertaram os 15 pontos em todo o Brasil. Os números sorteados foram: 03-05-06-08-09-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23.