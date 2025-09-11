Polícia prende suspeito de atirar em pescoço de PM durante abordagem em SP

A Polícia Militar de São Paulo prendeu preventivamente, na madrugada desta quinta-feira (11/9), Kauan Alison Alves dos Santos, de 20 anos, acusado de atirar no pescoço do cabo Johannes Kennedy Santana Lino durante uma abordagem no mês passado em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras corporais e celulares de testemunhas. O policial sobreviveu ao disparo, foi internado e já recebeu alta.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Kauan é apontado como o homem que sacou um revólver cromado escondido e atirou à queima-roupa contra o militar, que tentava imobilizá-lo. Na ação, outro envolvido, identificado como Gabriel Vieira dos Santos, de 28 anos, roubou a arma do PM. Ele chegou a ser preso em agosto, mas foi solto na semana passada. A pistola foi recuperada em uma comunidade do Campo Limpo, zona sul.

Relembre



O episódio, ocorrido no dia 7 de agosto, começou após denúncias de arrastões em Santo Amaro, quando quatro criminosos em três motocicletas assaltaram pedestres. Na perseguição, Kauan fugiu em direção a Paraisópolis, onde o cabo Santana o localizou e entrou em luta corporal. Nas imagens da câmera do policial, é possível ver o momento em que o suspeito saca a arma e dispara. Mesmo ferido, o cabo conseguiu pedir apoio pelo rádio.

Johannes, que atua há dez anos na PM, foi socorrido pelo helicóptero Águia e levado ao Hospital das Clínicas. O projétil transfixou o pescoço, mas não atingiu órgãos vitais. O coronel Emerson Massera, porta-voz da corporação, afirmou que o policial "agiu corretamente" na tentativa de abordagem, embora estivesse sozinho no momento da ocorrência.

Além da tentativa de homicídio contra o PM, Kauan também é investigado pela morte do delegado da Polícia Civil Josenildo Belarmino de Moura Júnior, 32, assassinado em janeiro deste ano em Santo Amaro. Na ocasião, o delegado foi abordado por um falso entregador e baleado nas costas durante um assalto. Ele não resistiu aos ferimentos.

O Correio tenta contato com a defesa de Kauan e o espaço segue aberto para eventuais manifestações.