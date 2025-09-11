Estudante de medicina descobre que "está morto" após tentar se vacinar

Matías Roitberg, de 25 anos, descobriu que foi dado como morto na última semana - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Um estudante de medicina argentino descobriu que havia sido dado como morto no sistema do Ministério da Saúde. E não, você não leu errado. Matías Roitberg, de 25 anos, mora no Brasil há dez anos e estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele descobriu que estava "morto" quando foi buscar sua carteira de vacinação no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, onde havia deixado seus documentos para cadastro na plataforma do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Ao retornar para retirar o material, foi surpreendido por um comentário de um funcionário: “Ah, você que morreu, né?”, relatou o estudante em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. Segundo Roitberg, a situação o deixou sem reação. “Meus amigos riram muito, e eu não sabia o que dizer”, contou.

De acordo com o sistema, sua suposta data de falecimento era 2 de outubro de 2023. Ele foi orientado a comparecer a uma Clínica da Família para comprovar que está vivo e solicitar a correção no cadastro.

Durante o processo de regularização, Roitberg também descobriu que seus dados pessoais haviam sido alterados. “Além de terem registrado meu óbito, também mudaram minha cor para 'preto', sendo que sou branco”, afirmou.

O estudante disse ainda que a alteração foi feita no município de Ataléia, em Minas Gerais, local onde ele nunca esteve.

O Correio procurou o Ministério da Saúde, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço está aberto para possíveis manifestações.

Com informações da Agência Estado.