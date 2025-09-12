InícioBrasil
ACIDENTE

Incêndio atinge empresa de produtos químicos em Goiânia

Dois funcionários tiveram intoxicação leve pela fumaça e receberam atendimento

Dois funcionários foram atingidos pelas chamas, mas já se encontram sob atendimento - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)
Dois funcionários foram atingidos pelas chamas, mas já se encontram sob atendimento - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta sexta-feira (12/9), o depósito da empresa Rayquímica, localizada às margens da Rodovia GO-070, na região de chácaras de Recreio São Joaquim, em Goiânia. Imagens registradas pela TV Anhanguera mostram a intensidade das chamas e a coluna de fumaça que pôde ser vista de longe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o combate às chamas logo no início da manhã. Às raziliense 9h, os militares informaram que o fogo havia sido confinado e que a operação entrava na fase de rescaldo.

Em atualização divulgada às 11h24, o incêndio atingiu materiais de lenha e madeira utilizados na caldeira da empresa, destinada ao processo de ressecagem de sais empregados na produção de suplementos alimentares de origem animal. O maquinário e os depósitos de produtos químicos não foram atingidos, e a situação já está sob controle. 

A empresa informou, por meio de nota oficial publicada nas redes, que dois funcionários apresentaram intoxicação leve pela fumaça, foram atendidos e seguem em acompanhamento. "A Rayquímica conta neste momento com o apoio do corpo de bombeiros e demais autoridades competentes. Ao longo do dia compartilharemos novas informações oficiais. Agradecemos imensamente todas as mensagens de solidariedade e preocupação", disse Thiago Damasceno, CEO da companhia.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

 

Saiba Mais

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 12/09/2025 16:03 / atualizado em 12/09/2025 16:16
x