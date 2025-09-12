Incêndio atinge empresa de produtos químicos em Goiânia

Dois funcionários foram atingidos pelas chamas, mas já se encontram sob atendimento - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera)

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta sexta-feira (12/9), o depósito da empresa Rayquímica, localizada às margens da Rodovia GO-070, na região de chácaras de Recreio São Joaquim, em Goiânia. Imagens registradas pela TV Anhanguera mostram a intensidade das chamas e a coluna de fumaça que pôde ser vista de longe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o combate às chamas logo no início da manhã. Às raziliense 9h, os militares informaram que o fogo havia sido confinado e que a operação entrava na fase de rescaldo.

Leia também: PF apreende Ferrari e obras de arte em operação que prendeu Careca do INSS

Em atualização divulgada às 11h24, o incêndio atingiu materiais de lenha e madeira utilizados na caldeira da empresa, destinada ao processo de ressecagem de sais empregados na produção de suplementos alimentares de origem animal. O maquinário e os depósitos de produtos químicos não foram atingidos, e a situação já está sob controle.

A empresa informou, por meio de nota oficial publicada nas redes, que dois funcionários apresentaram intoxicação leve pela fumaça, foram atendidos e seguem em acompanhamento. "A Rayquímica conta neste momento com o apoio do corpo de bombeiros e demais autoridades competentes. Ao longo do dia compartilharemos novas informações oficiais. Agradecemos imensamente todas as mensagens de solidariedade e preocupação", disse Thiago Damasceno, CEO da companhia.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Damasceno ???????? (@thiagolopesdamasceno)