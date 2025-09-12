PF apreende Ferrari e obras de arte em operação que prendeu Careca do INSS

A Polícia Federal (PF) apreendeu uma Ferrari e uma uma réplica do carro de Fórmula 1 usado por Ayrton Senna na McLaren, na operação desta sexta-feira (12) que resultou na prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Os carros foram encontrados em Brasília na casa de Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, sócio do advogado Nelson Wilians, também alvo de busca e apreensão. Wilians emitiu nota informando que colabora com a investigação. "A medida cumprida é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade." (confira íntegra abaixo).
Nas buscas desta sexta, a PF também encontrou diversas obras de arte, incluindo esculturas eróticas. Em fotos feitas pela corporação, aparecem também quadros, relógios e móveis de luxo, réplicas de aviões e de barcos, antiguidades, bebidas caras e até um boné do movimento Make America Great Again (MAGA), de apoiadores do presidente norte-americano Donald Trump (Republicano).
Além da capital federal, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP). Ao todo, foram dois mandados de prisão preventiva — do Careca do INSS e do empresário Maurício Camisotti, outro suspeito de envolvimento no esquema de descontos ilegais —, e 13 mandados de busca e apreensão. Tudo autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Advogado contesta
O advogado Cleber Lopes de Oliveira, que representa o Careca do INSS, falou com jornalistas logo depois da prisão do cliente. Disse que a decisão contra o cliente não se justifica porque não há, segundo ele, tentativa de obstruir as investigações.
“Esse alegado embaraçamento de investigação é fruto do depoimento de um sujeito delinquente, que subtraiu dois veículos do Antônio, foi alvo de busca e apreensão em São Paulo. Existe uma investigação contra ele e ele vai à delegacia se dizer constrangido?”, disse Oliveira, sem nomear a quem se referia.
“A autoridade policial decidiu por apreender veículos que, a nosso juízo, não deveriam ser apreendidos. Mas como eu disse antes, a nossa relação é de respeito em relação à autoridade policial e do Supremo Tribunal Federal”, disse o advogado.
Cleber Lopes de Oliveira também afirmou que a apreensão de carros do Careca do INSS se sustenta na ideia de que ele seria o líder do esquema de desvios.
“Se eu tenho como premissa a ideia de que ele é o grande responsável por todas as fraudes, se eu tenho como premissa a ideia de que ele é o grande operador do esquema do INSS, é razoável supor que os veículos que ele adquiriu são produtos de crime. Agora, se eu desfaço essa premissa, tudo se desfaz”, afirmou.
O jurista negou, ainda, qualquer ligação criminosa na atividade de lobista de Antônio Carlos Camilo Antunes.
Operação Cambota
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (12/9), uma nova fase da operação que investiga descontos irregulares no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Na ação de hoje, dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, em São Paulo e no Distrito Federal.
O Careca do INSS foi preso em Brasília. Logo cedo, agentes da Polícia Federal estiveram na casa dele e vasculharam documentos e outros arquivos no imóvel no Lago Sul.
Os policiais também fizeram verificações em veículos que estavam na garagem da casa e encheram duas viaturas com itens apreendidos. Os agentes deixaram o imóvel por volta das 10h.
Manifestação de Nelson Wilians
Em relação ao mandado de busca e apreensão cumprido nesta data, Nelson Wilians esclarece que tem colaborado integralmente com as autoridades e confia que a apuração demonstrará sua total inocência.
Nelson Wilians já afirmou, anteriormente, que sua relação com um dos investigados — seu cliente na área jurídica — é estritamente profissional e legal, o que será comprovado de forma cabal. Os valores por ele transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação.
Ressaltamos que a medida cumprida é de natureza exclusivamente investigativa, não implicando qualquer juízo de culpa ou responsabilidade. O advogado permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a legalidade e a transparência.
