Assassino da líder quilombola Mãe Bernadete é preso na Bahia

A ialorixá foi morta a tiros dentro de casa, em 2023, na frente dos netos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil da Bahia prendeu, ontem, Josevan Dionísio dos Santos, mais conhecido como BZ, suspeito de ser o executor da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, em 17 de agosto de 2023, no território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho (BA). Ele e outras pessoas armadas mataram a líder religiosa e integrante da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq) depois de invadirem sua residência.

Leia também: Delegada e esposa de assassino de gari é indiciada por prevaricação

No cumprimento do mandado de prisão, em um imóvel em Simões Filho, Josevan manteve como reféns a companheira e os dois filhos. "As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida", detalhou a polícia.

Logo depois de ser preso, Josevan foi conduzido à sede do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça. BZ é também suspeito de integrar "grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios", segundo a polícia da Bahia.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), os ideais da ialorixá e a sua luta para manter a ordem dentro da comunidade quilombola estava prejudicando os interesses dos líderes do tráfico de drogas da região. Segundo os investigadores, o crime contra a líder religiosa foi motivado pela "resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais".

Voz ativa na defesa dos direitos humanos, Mãe Bernadete denunciava a atuação de facções criminosas na região. "Percebendo que a liderança de Maria Bernadete impediria a expansão do comércio de entorpecentes e de outros negócios rentáveis no entorno da barragem de Pitanga dos Palmares, área de preservação ambiental, o (criminoso identificado como) Maquinista deu a ordem para que Bernadete fosse executada", frisou a polícia. Segundo os investigadores, seis pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Cinco já foram presas, mas diligências continuam para localizar o último envolvido, o homem conhecido como Maquinista, que permanece foragido.

A ialorixá Maria Bernadete Pacífico Moreira foi assassinada na noite de 17 de agosto de 2023, aos 72 anos. O crime aconteceu dentro da casa em que morava e os matadores dispararam vários tiros na frente dos netos. O homicídio ocorreu quase seis anos depois da morte de seu filho Binho do Quilombo, também uma liderança local.