Fraude no INSS: R$ 1,29 bilhão já foi ressarcido a aposentados e pensionistas

Segundo previsões do INSS, 99% dos aposentados e pensionistas que assinaram o acordo de ressarcimento terão recebido o dinheiro de volta - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas prejudicados pelas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social já receberam R$ 1,29 bilhão em ressarcimentos, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (12/9) pelo órgão.

Desde 24 de julho, mais de 2,3 milhões de beneficiários aderiram ao plano de devolução. Esse número corresponde a aproximadamente sete em cada dez segurados atingidos pelo esquema, que consistia em repasses irregulares de valores de aposentadorias e pensões para associações.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo previsões do INSS, 99% dos aposentados e pensionistas que assinaram o acordo de ressarcimento terão recebido o dinheiro de volta. Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o aposentado recebe o benefício.

Prisão do 'Careca do INSS'

A divulgação parcial de reembolsos ocorreu no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou a operação que prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Ele é apontado como um dos principais operadores das fraudes do sistema.

Leia também: PF apreende Ferrari e obras de arte em operação que prendeu Careca do INSS

A PF apreendeu uma réplica do carro de Fórmula 1 pilotado por Ayrton Senna na McLaren, além de várias obras de arte, entre elas esculturas de caráter erótico.

Leia também: INSS: CPMI pede ao STF para ouvir Careca do INSS e Mauricio Camisotti

Em fotos feitas pela corporação, aparecem também quadros, relógios e móveis de luxo, réplicas de aviões e de barcos, antiguidades, bebidas caras e até um boné do movimento Make America Great Again (MAGA), de apoiadores do presidente norte-americano Donald Trump (Republicano).

Além do Careca do INSS, a Polícia Federal prendeu outro suspeito e realizou 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília e São Paulo. A operação da Polícia Federal teve autorização do Supremo Tribunal Federal.