Preta Gil ganha estátua em Copacabana ao lado de Gilberto Gil

A orla de Copacabana recebeu nesta segunda-feira (15) uma homenagem emocionante: a inauguração da estátua de Preta Gil, posicionada ao lado da imagem de seu pai, Gilberto Gil. A iniciativa partiu de um pedido dos fãs e foi realizada pelo Quiosque Areia MPB, administrado pela Orla Rio.

A cantora, que morreu em julho deste ano aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino, marcou a música brasileira com irreverência, carisma e a defesa da diversidade.

Onde fica a estátua de Preta Gil no Rio?

A escultura foi instalada em frente ao Copacabana Palace, entre os Postos 2 e 3, região próxima à casa de Gilberto Gil. Segundo os organizadores, a homenagem busca preservar a memória da artista e reforçar a ligação da família com a cidade.

“É uma honra atender a esse desejo e transformar o Quiosque Areia em um espaço de memória e afeto. Mais do que uma homenagem, é um símbolo da força da música brasileira e da conexão entre gerações”, destacou Bruno de Paula, sócio do Areia MPB.

Qual o legado de Preta Gil para a música e a cultura carioca?

Preta Gil iniciou sua carreira musical aos 29 anos com o álbum Prêt-à-Porter (2003), que trouxe o sucesso “Sinais de Fogo”, composto por Ana Carolina. Desde então, destacou-se pela ousadia, pela energia no Carnaval carioca e pelo engajamento em pautas sociais.

Além da estátua, outras homenagens já foram prestadas à cantora em vida e após sua morte, como o Circuito Preta Gil, que batiza o trajeto oficial dos megablocos de rua no Rio de Janeiro.

Com o novo monumento, a memória da artista se soma a um conjunto de tributos que reforçam sua importância na cultura popular brasileira.