Gominho desabafa após roubarem presente que ganhou de Preta Gil





O apresentador Gominho, de 36 anos, revelou que um presente dado por Preta Gil foi furtado. Nas redes sociais, ele publicou: "Quem pegou meu óculos da Gucci que Preta me deu 3 anos atrás… faça bom proveito!". O acessório foi roubado durante um evento de samba, e os fãs ficaram revoltados com a situação.

Nos comentários, internautas pediram que ele compartilhasse fotos para tentar recuperar o item. Um seguidor sugeriu: "Publica a foto do óculos aqui! Vai ser fácil identificar".

Para muitos, o valor emocional era enorme. "Ah, imagina o valor afetivo que devia ter", disse um fã. O influenciador respondeu: "Tinha, mas é isso!!!".

A amizade de Gominho com Preta Gil foi intensa. Ele deixou tudo para morar com a cantora durante o tratamento contra o câncer, ficando ao lado dela até o fim.