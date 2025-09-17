Ex-diretor da PF de Minas Gerais é preso em operação de corrupção ambiental

Esquema prende três empresários envolvidos em esquemas de devastação ambiental expostos pela reportagem do Estado de Minas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O ex-diretor da Polícia Federal em Minas Gerais Rodrigo de Melo Teixeira foi preso nesta quarta-feira (17/9) durante a Operação Rejeito, deflagrada pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). A ação investiga um esquema de corrupção e facilitação de crimes ambientais que teria movimentado cifras bilionárias no estado. Ao todo, 15 pessoas foram presas e duas estão foragidas. Servidores estaduais do meio ambiente foram afastados.

Natural de Barbacena (MG), Rodrigo de Melo Teixeira ingressou na Polícia Federal em 1999. Na corporação, ele chefiou a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Entorpecentes no estado de Tocantins. Em Minas Gerais, trabalhou no Núcleo de Combate a Crimes Financeiros e atuou como corregedor, além de ter chefiado a regional mineira. Rodrigo também foi secretário-adjunto de Defesa Social no estado.



O ex-diretor se destacou em casos de grande repercussão, como as investigações sobre a facada no então candidato Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora (2018), e sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Teixeira também exerceu cargos estratégicos no Executivo mineiro e municipal: foi secretário-adjunto de Defesa Social do Estado (2015-2016), presidente da Feam (2016-2018) e secretário municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte (2019-2022).

Em 2024 foi nomeado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobras. Ao longo da carreira, recebeu condecorações como as medalhas Presidente Juscelino Kubitschek, da Inconfidência e Santos Dumont, em reconhecimento à atuação na segurança pública de Minas Gerais.

A operação Rejeito mira fraudes e pagamentos de propina em troca de licenças ambientais e facilitação de empreendimentos. Segundo a PF, o esquema envolve servidores públicos e empresários, afetando diretamente a fiscalização e o controle ambiental no estado, marcado pelos desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Entenda a Operação Rejeito