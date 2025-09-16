Anvisa proíbe venda de azeite argentino e produtos emagrecedores irregulares

O azeite de oliva sem especificação de qualidade é vulnerável a fraudes devido à falta de regulamentação rigorosa. Esses azeites podem ser misturados com óleos de menor qualidade ou produtos refinados. - (crédito: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (16/9), a comercialização de todos os lotes do azeite de oliva da marca Los Nobles e do suplemento alimentar Zempyc Natural-Mega Concentrado 730 mg. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, o azeite da marca Los Nobles, apesar de divulgado na internet como produto argentino, é considerado clandestino por não possui registro na ANMAT (Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia da Argentina), órgão equivalente à Anvisa no país de origem.

Com a decisão, ficam proibidas a comercialização, distribuição, importação e qualquer forma de propaganda do azeite em todo o território nacional.

No caso do suplemento Zempyc, comercializado pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial, o rótulo do produto indica que ele seria fabricado pela Sorocaps Indústria Farmacêutica, mas a própria empresa informou à Anvisa que não tem registro de fabricação de nenhum produto com esse nome. O suplemento foi classificado como um produto de origem e composição desconhecidas, além de apresentar denominação irregular.

A Anvisa também determinou a suspensão da propaganda dos produtos “Oh A Água Azul”, “Oh A Água Verde” e “Oh A Água Rosa”, fabricados pela empresa DF&M Alimentos. Segundo a agência, os itens veiculavam alegações terapêuticas e medicamentosas indevidas, como a promessa de que o produto “hidrata 10x mais”.

Outro item vetado foi o Kit-Fit-Turbo, da empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares. O alimento foi proibido devido à composição desconhecida, além de relatos de efeitos adversos graves, como taquicardia, dor torácica compressiva, dor abdominal (epigastralgia), náuseas, vômitos e diarreia. A Anvisa também apontou que o produto fazia propaganda com alegações terapêuticas não autorizadas, especialmente relacionadas ao emagrecimento.

O Correio tenta contato com as empresas envolvidas. O espaço segue aberto para manifestações.