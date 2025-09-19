Acidente perto do tanque de piranhas assusta visitantes no Aquário do RJ

Um vazamento de água no Aquário do Rio de Janeiro assustou alguns visitantes que aproveitavam o passeio durante a tarde da última quinta-feira (18/9). Em um vídeo gravado por pessoas que passavam pelo local na hora do incidente, é possível ver água caindo em grandes quantidades do teto, fazendo ceder uma parte do forro.
Assim que foi identificado o vazamento, um alarme foi tocado e a área, isolada. Os funcionários do AquaRio agiram com rapidez para evacuar o local. O incidente ocorreu perto do tanque das piranhas (Serrasalmus maculatus).
Em uma nota no perfil do Instagram, o aquário comunicou que o vazamento aconteceu devido ao transbordamento de um pequeno tanque, e nenhum animal, colaborador ou visitante se feriu.
No fim da postagem o Aquário Marinho do Rio reforçou o compromisso com “a segurança, o bem-estar animal e a melhor experiência para o público". O aquário já está funcionando normalmente e o recinto do acidente já está aberto para visitação, apenas uma pequena área continua isolada.
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer