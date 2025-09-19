Vídeo: Filhotes de raposa são resgatados após incêndio florestal em Goiás

O resgate ocorreu na quarta-feira (17) e foi realizado por equipes do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Itumbiara. - (crédito: Reprodução/CBMGO)

Quatro filhotes de raposa foram resgatados após um incêndio atingir a zona rural de Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os animais foram encontrados por funcionários da Usina Panorama, que acionaram a corporação após localizá-los próximo à área atingida pelo fogo. A mãe dos filhotes teria morrido durante o incêndio, segundo relataram os trabalhadores.

O resgate ocorreu na quarta-feira (17) e foi realizado por equipes do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Itumbiara. Após receberem os filhotes, os bombeiros prestaram os primeiros cuidados, incluindo alimentação e avaliação das lesões. Os animais apresentavam queimaduras causadas pelas chamas.

Em seguida, os filhotes foram encaminhados à Unidade de Vigilância em Zoonoses de Itumbiara. De lá, devem ser transferidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia, onde receberão atendimento especializado. O Cetas será responsável pela triagem, tratamento e destinação final dos animais silvestres resgatados.