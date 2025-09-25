Embaixada da Coreia do Sul celebra Data Nacional em Brasília

"Do ponto de vista cultural, o Brasil é hoje o quinto maior consumidor mundial de conteúdos da onda coreana. O K-Pop e os K-Dramas (conhecidos como doramas) já conquistaram milhares de fãs", disse o embaixador. - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

A Embaixada da Coreia do Sul em Brasília celebrou nesta quinta-feira (25/9) a Data Nacional da Coreia, que marca a fundação da nação coreana. O evento, realizado na sede da representação diplomática, foi conduzido pelo embaixador Choi Yeong Han.

Em discurso, o embaixador — em português — celebrou a aproximação entre Brasil e Coreia do Sul, incluindo nos setores econômico e cultural. Segundo ele, o Brasil atualmente é o quinto maior consumidor de conteúdos coreanos no mundo, incluindo séries e músicas.

“Em termos econômicos, nossas relações também continuam se aprofundando. O Brasil é o principal destino de investimentos coreanos na América Latina e o segundo maior parceiro comercial da região”, declarou o embaixador.

“Em 2024, o comércio bilateral atingiu US$ 12,5 bilhões. Cerca de 200 empresas coreanas operam no Brasil, especialmente em São Paulo. No ano passado, a Hyundai e a LG Electronics anunciaram novos investimentos de grande porte no Brasil, demonstrando o compromisso permanente das empresas coreanas com este país”, acrescentou.

A celebração reuniu diplomatas brasileiros e de outros países, além de outras autoridades e convidados. O evento contou com apresentação de Taekwondo, arte marcial coreana, e com uma apresentação de coquetelaria do bartender premiado Seo Jung Hyun, que apresentou três drinks usando bebidas tradicionais da Coreia, como o Soju.

Também foi servido aos presentes um jantar com comidas típicas, como kimchi, prato apimentado feito com vegetais fermentados, e Dakgangjeong, frango frito coberto com um molho agridoce.

“Do ponto de vista cultural, o Brasil é hoje o quinto maior consumidor mundial de conteúdos da onda coreana. O K-Pop e os K-Dramas (conhecidos como doramas) já conquistaram milhares de fãs brasileiros que também passaram a estudar o idioma coreano e a se interessar pela nossa cultura”, disse ainda Choi Yeong Han.

Intercâmbio e estudo

O embaixador também destacou o início do Programa Férias-Trabalho, que teve início nesta quinta-feira, por meio do qual cerca de 300 jovens do Brasil e da Coreia, cada, poderão solicitar vistos de até um ano para estudar, viajar e trabalhar.

Ele citou também o programa GKS de intercâmbio, que oferece bolsas de estudo de graduação para alunos brasileiros que quiserem estudar na Coreia do Sul, e que pode ser acessado por meio da Embaixada, bem como outros programas de intercâmbio.

Além do representante diplomático da Coreia do Sul, também discursou na celebração a secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Susan Kleebank.

“O Brasil e a República da Coreia compartilham mais de 65 anos de relações diplomáticas. Nesse período, construímos parceria sólida e diversificada em comércio e investimentos, ciência, tecnologia e inovação, educação e cultura”, declarou Kleebank.

“Comemoramos 62 anos de imigração coreana no Brasil, e a vitalidade de uma comunidade com mais de 50 mil pessoas, imigrantes e descendentes, que impulsionam a vida social e econômica, do comércio e do empreendedorismo, as artes e a gastronomia, e são expressão viva da amizade entre o Brasil e a Coreia”, acrescentou ainda a embaixadora.

