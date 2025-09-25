Tribunal Superior do Trabalho empossa novos presidente, vice e corregedor

O ministro Vieira de Mello Filho assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A vice-presidência passa a ser exercida pelo ministro Caputo Bastos, e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, pelo ministro José Roberto Pimenta. - (crédito: Secom TST)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou, na noite desta quinta-feira (25/9), a cerimônia de posse do novo presidente da Corte, o ministro Vieira de Mello Filho, do vice-presidente, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, e do corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro José Roberto Freire Pimenta.

A cerimônia, que ocorreu no auditório Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, no edifício sede do TST, recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, a presidente de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Luiz Philippe Vieira de Melo Filho, que assume a presidência do Tribunal, nasceu em Belo Horizonte (MG), é formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ingressou na magistratura trabalhista em 1987 e integra o quadro de ministros do TST desde 2006.

Guilherme Augusto Caputo Bastos, vice-presidente da Corte, nasceu em Juiz de Fora (MG) e cursou ciências econômicas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e direito pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2007, tomou posse como ministro do TST e atualmente representa o Tribunal do Conselho Nacional de Justiça.

José Roberto Freire Pimenta, agora Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, nasceu em São Sebastião do Paraíso (MG) e se formou em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se tornando especialista e doutor em direito constitucional. Freire Pimenta atuou por 22 anos como magistrado em Minas Gerais antes de ser nomeado ministro do TST em 2010.