JUSTIÇA

Tribunal Superior do Trabalho empossa novos presidente, vice e corregedor

Estiveram na cerimônia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Roberto Barroso e Cármen Lúcia

O ministro Vieira de Mello Filho assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A vice-presidência passa a ser exercida pelo ministro Caputo Bastos, e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, pelo ministro José Roberto Pimenta. - (crédito: Secom TST)
O ministro Vieira de Mello Filho assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A vice-presidência passa a ser exercida pelo ministro Caputo Bastos, e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, pelo ministro José Roberto Pimenta.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou, na noite desta quinta-feira (25/9), a cerimônia de posse do novo presidente da Corte, o ministro Vieira de Mello Filho, do vice-presidente, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, e do corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro José Roberto Freire Pimenta.

A cerimônia, que ocorreu no auditório Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, no edifício sede do TST, recebeu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Roberto Barroso, a presidente de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Luiz Philippe Vieira de Melo Filho, que assume a presidência do Tribunal, nasceu em Belo Horizonte (MG), é formado em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ingressou na magistratura trabalhista em 1987 e integra o quadro de ministros do TST desde 2006.

Guilherme Augusto Caputo Bastos, vice-presidente da Corte, nasceu em Juiz de Fora (MG) e cursou ciências econômicas pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) e direito pela Universidade de Brasília (UnB). Em 2007, tomou posse como ministro do TST e atualmente representa o Tribunal do Conselho Nacional de Justiça.

José Roberto Freire Pimenta, agora Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, nasceu em São Sebastião do Paraíso (MG) e se formou em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se tornando especialista e doutor em direito constitucional. Freire Pimenta atuou por 22 anos como magistrado em Minas Gerais antes de ser nomeado ministro do TST em 2010.

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 25/09/2025 21:11
