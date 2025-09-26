Brasil e Portugal avançam em acordo para reconhecimento de diplomas médicos

A proposta, considerada estratégica para ampliar a cooperação internacional na área da saúde, deve resultar em um sistema de dupla titulação - (crédito: Assessoria de Imprensa)

O senador Dr. Hiran (Progressistas-RR), presidente da Frente Parlamentar da Medicina (FPMed), se reuniu nesta sexta-feira (26/9) com a ministra da Saúde de Portugal, Ana Paula Martins, em Lisboa. O encontro marca a formalização de um acordo inédito, que permitirá o exercício profissional de médicos formados em universidades brasileiras e portuguesas em ambos os territórios.

A proposta, considerada estratégica para ampliar a cooperação internacional na área da saúde, deve resultar em um sistema de dupla titulação. Na prática, profissionais que concluírem seus cursos em uma das duas nações poderão validar seus diplomas automaticamente na outra, respeitando critérios técnicos e acadêmicos previamente estabelecidos.

Dr. Hiran destacou que o processo ultrapassa a esfera burocrática, representando um avanço na integração entre os sistemas de saúde. “Esse é um passo decisivo para aproximar ainda mais Brasil e Portugal, fortalecendo a cooperação na medicina, ampliando o intercâmbio de conhecimento e garantindo um atendimento de saúde cada vez melhor à população”, afirmou.

Ele acrescentou que a medida deve gerar benefícios não apenas para os profissionais, mas também para a sociedade como um todo, ao possibilitar maior troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas. “Quando unimos saberes e talentos, quem mais se beneficia é a sociedade, que passa a contar com serviços de saúde de mais qualidade”, concluiu.

