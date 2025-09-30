Homem é preso por esfaquear o irmão enquanto ele dormia

Irmão queria resolver a situação "de uma vez por todas" - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tentar matar o irmão mais novo, de 42 anos, a facadas, enquanto ele dormia. A tentativa de homicídio aconteceu na noite dessa segunda-feira (29), no Bairro Rio Branco, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a Polícia Militar (PM), os irmãos viviam em constante conflito. O pai, de 75 anos, contou que presenciava ameaças de morte frequentes entre eles. A vítima é usuária de crack e tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O homem agredido foi socorrido pela irmã e levado ao Hospital Risoleta Neves com quatro perfurações, sendo duas no tórax e duas no braço esquerdo. O autor teria dito aos familiares que resolveria a situação do irmão “de uma vez por todas”.

O suspeito ainda estava em casa quando a PM chegou ao local. Ele segurava uma faca e estava bastante alterado, mas largou a arma e se rendeu após ordem dos policiais. Na casa, foram encontradas várias manchas de sangue.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o autor foi encaminhado para a delegacia.