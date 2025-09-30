Vazamento de óleo provoca cancelamento de voos no Aeroporto Santos Dumont

Um derramamento de óleo na pista de decolagem provocou a paralisação das atividades do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30/9). Ao todo, 44 voos foram cancelados, 23 que partiriam do local e 21 que iriam pousar.
A Infraero, administradora do aeroporto, informou ainda que 10 voos foram transferidos para o Aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O vazamento aconteceu durante a noite, em horário em que o terminal não opera, de um veículo que fazia manutenção preventiva dos aviões. A empresa afirma que já iniciou procedimento de limpeza da pista.
Em Brasília, dois voos com destino ao Santos Dumont foram cancelados, um que sairia às 10h35, e outro com partida prevista para 14h25, ambos pela Latam.
Saiba Mais
- Brasil Morre Marceu Vieira, jornalista da equipe do 'Conversa com Bial'
- Brasil Justiça impede extensão de patente de canetas emagrecedoras; veja quais
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda
- Brasil PEC da Segurança trará "rotina" de combate ao crime, diz secretário do Ministério da Justiça
- Brasil Metanol: São Paulo tem terceira morte suspeita após consumo de bebidas
- Brasil Motorista mata passageiro dentro de ônibus após discussão