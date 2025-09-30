InícioBrasil
AVIAÇÃO CIVIL

Vazamento de óleo provoca cancelamento de voos no Aeroporto Santos Dumont

Ao todo, 44 voos com partida ou destino no aeroporto foram cancelados; 10 foram transferidos para o Galeão. As saídas de Brasília começam a ser afetadas

Passageiros no Aeroporto Santos Dumont nesta terça-feira (30/9) - (crédito: Gabriel Ferreira / Tupi)
Passageiros no Aeroporto Santos Dumont nesta terça-feira (30/9) - (crédito: Gabriel Ferreira / Tupi)

Um derramamento de óleo na pista de decolagem provocou a paralisação das atividades do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30/9). Ao todo, 44 voos foram cancelados, 23 que partiriam do local e 21 que iriam pousar.

A Infraero, administradora do aeroporto, informou ainda que 10 voos foram transferidos para o Aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro. 

O vazamento aconteceu durante a noite, em horário em que o terminal não opera, de um veículo que fazia manutenção preventiva dos aviões. A empresa afirma que já iniciou procedimento de limpeza da pista.

Em Brasília, dois voos com destino ao Santos Dumont foram cancelados, um que sairia às 10h35, e outro com partida prevista para 14h25, ambos pela Latam. 

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 30/09/2025 09:52 / atualizado em 30/09/2025 10:28
