Vazamento de óleo provoca cancelamento de voos no Aeroporto Santos Dumont

Um derramamento de óleo na pista de decolagem provocou a paralisação das atividades do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30/9). Ao todo, 44 voos foram cancelados, 23 que partiriam do local e 21 que iriam pousar.

A Infraero, administradora do aeroporto, informou ainda que 10 voos foram transferidos para o Aeroporto do Galeão, também no Rio de Janeiro.

O vazamento aconteceu durante a noite, em horário em que o terminal não opera, de um veículo que fazia manutenção preventiva dos aviões. A empresa afirma que já iniciou procedimento de limpeza da pista.

Em Brasília, dois voos com destino ao Santos Dumont foram cancelados, um que sairia às 10h35, e outro com partida prevista para 14h25, ambos pela Latam.













