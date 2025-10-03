InícioBrasil
ATENDIMENTO HUMANIZADO

Vídeo: bombeiro canta para acalmar paciente em crise psiquiátrica

Episódio aconteceu em Goiânia, quando o bombeiro Vinicius Rufino Lobo participava de atendimento em viatura da Unidade de Resgate Humanizada (URH)

O bombeiro Vinicius Rufino Lobo cantou para acalmar paciente em crise psiquiátrica durante atendimento - (crédito: Reprodução/CBMGO)
O bombeiro Vinicius Rufino Lobo cantou para acalmar paciente em crise psiquiátrica durante atendimento - (crédito: Reprodução/CBMGO)

O bombeiro Vinicius Rufino Lobo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), chamou atenção na internet após atitude humanizado em atendimento a paciente em crise por problemas psiquiátricos. A paciente, uma mulher idosa, estava na viatura com os agentes quando o militar começou a cantar para acalmá-la. 

O caso aconteceu na quarta-feira (29/9), em Goiânia (GO), dentro de veículo da Unidade de Resgate Humanizada (URH). No vídeo, é possível ver Vinícius conversando bem-humorado com a paciente. Ele começa a cantar, pouco depois, a mulher passa a cantar com ele. 

“To apaixonada por você, que Deus te dê o que você merecer, meu filho”, diz a mulher. “Amém, muito obrigada”, responde. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A CBMGO define URH como diferenciada. “A atuação da equipe evidencia o compromisso da Corporação em unir técnica, preparo e empatia, oferecendo um atendimento humanizado e integral em situações de extrema vulnerabilidade”, afirma. O veículo, usado para atendimentos a pessoas em sofrimento psíquico e em tentativa de suicídio, é composta por dois socorristas e um motorista. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 03/10/2025 14:37
SIGA
x