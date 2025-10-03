Vídeo: bombeiro canta para acalmar paciente em crise psiquiátrica

O bombeiro Vinicius Rufino Lobo cantou para acalmar paciente em crise psiquiátrica durante atendimento - (crédito: Reprodução/CBMGO)

O bombeiro Vinicius Rufino Lobo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), chamou atenção na internet após atitude humanizado em atendimento a paciente em crise por problemas psiquiátricos. A paciente, uma mulher idosa, estava na viatura com os agentes quando o militar começou a cantar para acalmá-la.

O caso aconteceu na quarta-feira (29/9), em Goiânia (GO), dentro de veículo da Unidade de Resgate Humanizada (URH). No vídeo, é possível ver Vinícius conversando bem-humorado com a paciente. Ele começa a cantar, pouco depois, a mulher passa a cantar com ele.

“To apaixonada por você, que Deus te dê o que você merecer, meu filho”, diz a mulher. “Amém, muito obrigada”, responde.

A CBMGO define URH como diferenciada. “A atuação da equipe evidencia o compromisso da Corporação em unir técnica, preparo e empatia, oferecendo um atendimento humanizado e integral em situações de extrema vulnerabilidade”, afirma. O veículo, usado para atendimentos a pessoas em sofrimento psíquico e em tentativa de suicídio, é composta por dois socorristas e um motorista.