Onça baleada é resgatada após passar 8 horas nadando; veja vídeo

Onça é resgatada após passar 8 horas nadando do Rio Negro - (crédito: Divulgação/PMAM)

Uma onça macho foi resgatada na quarta-feira (1º/10) após passar cerca de 8 horas nadando no Rio Negro, em Manaus. Por volta das 15h, a equipe policial recebeu a denúncia de um ribeirinho, relatando que um felino, que tentava atravessar o Rio Negro, apresentava sinais de exaustão.

Veja o vídeo:





Durante o resgate, os policiais militares improvisaram um dispositivo de flutuação, garantindo que o animal se sustentasse até a chegada de apoio técnico.

Com apoio de um especialista da Universidade Federal do Amazonas e da Secretaria de Estado de Proteção Animal, foi realizada a contenção e remoção segura da onça, que foi encaminhada a uma clínica veterinária credenciada.

Após avaliação clínica, foi constatado que o felino tinha diversos ferimentos por disparos de arma de fogo, dentes fraturados e projéteis alojados no corpo. Até o momento, a onça permanece sob acompanhamento veterinário especializado.

A deputada estadual e veterinária Joana Darc (União), que acompanha o atendimento ao animal, disse que, depois do resgate, há um longo trabalho até a reintrodução da onça na natureza.

"Essa onça macho superou mais de 8 horas nadando no meio do Rio Negro, estamos lutando para ela sobreviver e darmos um final feliz para essa história", pontuou a deputada.

