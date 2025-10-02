Onça baleada é resgatada após passar 8 horas nadando; veja vídeo

Uma onça macho foi resgatada na quarta-feira (1º/10) após passar cerca de 8 horas nadando no Rio Negro, em Manaus. Por volta das 15h, a equipe policial recebeu a denúncia de um ribeirinho, relatando que um felino, que tentava atravessar o Rio Negro, apresentava sinais de exaustão.
Durante o resgate, os policiais militares improvisaram um dispositivo de flutuação, garantindo que o animal se sustentasse até a chegada de apoio técnico.
Com apoio de um especialista da Universidade Federal do Amazonas e da Secretaria de Estado de Proteção Animal, foi realizada a contenção e remoção segura da onça, que foi encaminhada a uma clínica veterinária credenciada.
Após avaliação clínica, foi constatado que o felino tinha diversos ferimentos por disparos de arma de fogo, dentes fraturados e projéteis alojados no corpo. Até o momento, a onça permanece sob acompanhamento veterinário especializado.
A deputada estadual e veterinária Joana Darc (União), que acompanha o atendimento ao animal, disse que, depois do resgate, há um longo trabalho até a reintrodução da onça na natureza.
"Essa onça macho superou mais de 8 horas nadando no meio do Rio Negro, estamos lutando para ela sobreviver e darmos um final feliz para essa história", pontuou a deputada.
