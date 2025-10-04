Governo anuncia compra de antídotos para intoxicação por metanol

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que número de confirmações segue em 11 e anuncia novas compras de antídotos para hospitais - (crédito: Walterson Rosa/MS)

O Ministério da Saúde anunciou, neste sábado (4/10), a compra de mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico para reforçar o chamado “estoque estratégico” dos hospitais universitários federais. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante entrevista coletiva.

As novas unidades irão complementar as 4,3 mil ampolas já entregues recentemente ao Sistema Único de Saúde (SUS), resultado de uma ação conjunta entre os hospitais universitários e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). De acordo com o ministro, o carregamento está previsto para chegar ao país na próxima semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Padilha (@padilhando)

Além do etanol farmacêutico, o governo também adquiriu, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), 2,5 mil unidades de fomepizol — antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol e etilenoglicol, substâncias altamente tóxicas.

Leia também: Casos de metanol afetam cinco estados e o DF

“Essa aquisição, feita em tempo recorde, reforça nosso estoque estratégico e amplia as alternativas de tratamento disponíveis”, destacou Padilha. O medicamento deve desembarcar no Brasil nos próximos dias e será distribuído aos estados de acordo com a demanda apresentada por cada localidade.

A iniciativa do ministério ocorre em um momento de atenção com possíveis casos de intoxicação e tem como objetivo garantir resposta rápida da rede pública de saúde frente a emergências toxicológicas.

Número de casos

Na ocasião, Padilha também informou que o Brasil registra 127 casos suspeitos de intoxicação por metanol. Segundo ele, houve aumento nas notificações de suspeitas clínicas, mas não no número de confirmações laboratoriais da substância.





“Não teve aumento de confirmação laboratorial. O que teve foi o aumento de suspeita clínica”, disse o ministro em entrevista coletiva, em Teresina (PI), ao anunciar o plano do governo federal para reforçar o estoque de antídotos contra o metanol.

Segundo o ministro, 11 casos foram confirmados em laboratório. Até o momento, 12 unidades da Federação notificaram o Ministério da Saúde sobre pelo menos um caso suspeito de intoxicação. O avanço das investigações ocorre em meio à preocupação com bebidas adulteradas em bares e comércios em diferentes estados.

