Carreta tomba e interdita BR-381 no Sul de Minas

Equipes da concessionária que administra a Rodovia Fernão Dias trabalham na remoção do veículo que tombou em Cambuí

Acidente aconteceu no km 903 da BR-381/MG, em Cambuí, sentido Belo Horizonte - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Um acidente envolvendo um tombamento de carreta provocou a interdição da BR-381 na manhã desta segunda-feira (20/10), em Cambuí (MG), no Sul do estado.

Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência foi registrada no km 903, sentido Belo Horizonte. Um vídeo que circula em redes sociais mostra população saqueando a carga.

As duas faixas da pista estão bloqueadas, e o engarrafamento já ultrapassa dois quilômetros. Técnicos da concessionária estão no local realizando a remoção do veículo e o trabalho de limpeza da via, que permanece sem previsão de liberação.

A causa do tombamento ainda não foi identificada, e não há informações sobre feridos.

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 20/10/2025 09:47
