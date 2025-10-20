Museu do Louvre permanece fechado após roubo de joias

Pessoas fazem fila no pátio da pirâmide do Louvre momentos antes do anúncio de que o museu permanecerá fechado pelo segundo dia consecutivo, depois que ladrões roubaram joias da coroa do museu em Paris um dia antes, em Paris, em 20 de outubro de 2025 - (crédito: JULIEN DE ROSA/AFP)

O Museu do Louvre permanecerá fechado nesta segunda-feira (20/10), um dia após o roubo executado por quatro pessoas. Foram roubadas oito joias da coroa francesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (4h30 de Brasília), quando o museu, o mais visitado do mundo, já estava aberto.

Os ladrões conseguiram "colocar um elevador de carga" na via pública, "fazer com que pessoas subissem em poucos minutos para extrair joias de valor inestimável e passar uma imagem deplorável da França", disse o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à rádio France Inter.

???????? Après le vol qu’a subi le Louvre hier, le musée a le regret de vous informer qu’il restera fermé au public ce jour. Les visiteurs ayant déjà réservé leurs billets seront remboursés.



????Following yesterday's robbery at the Louvre, the museum regrets to inform you that it will… pic.twitter.com/1UMDtyCty1 — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 20, 2025

Os criminosos quebraram as vitrines com uma pequena motosserra, em uma operação que durou apenas sete minutos.

Entre os objetos roubados, todos do século XIX, estão o colar do conjunto de zafiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia, composto por oito zafiras e 631 diamantes.

Os ladrões também levaram o colar de esmeraldas de Maria Luísa, composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes. A tiara da imperatriz Eugênia, por sua vez, é formada por cerca de 2 mil diamantes.

Durante a fuga, os ladrões deixaram para trás a coroa da imperatriz Eugênia. O estado do artefato está sendo examinado. "Não houve feridos, nem entre o público, nem entre os agentes. Uma investigação por roubo por uma gangue organizada e associação criminosa com o objetivo de cometer o crime foi aberta e confiada à Unidade de Repressão ao Banditismo (BRB) sob a autoridade do Ministério Público de Paris", disse o Museu.

Com informações da AFP*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular