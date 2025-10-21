Anvisa aprova uso de Mounjaro para tratamento de apneia do sono

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União após a assinatura da resolução, acontecida na sexta-feira (17/10) - (crédito: Raimond Spekking via Wiki Commons)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, nessa segunda-feira (20/10), o uso de Mounjaro para tratar casos de apneia do sono em adultos obesos. A nova possibilidade amplia o alcance terapêutico do medicamento fornecido pela Eli Lilly. Ele já era utilizado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União após a assinatura da resolução, na sexta-feira (17/10). O medicamento, vendido apenas com a apresentação de uma prescrição médica, possui a tirzepatida como princípio ativo.

Em comunicado, a Eli Lilly afirmou que o uso do medicamento tem eficácia de até 80% na redução de interrupções respiratórias durante o sono (consequência da apneia). Além disso, em média, os pacientes que participaram dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal.

Testes mostraram que o remédio é cinco vezes mais eficaz que o placebo, usado para diminuição de pausas respiratórias para os que não usavam o CPAP, o aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.