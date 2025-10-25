Prêmio de R$ 95 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.932 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 95 milhões.
Saiba Mais
- Brasil Quem foi Adolfo Lutz, que derrotou teoria das doenças por "miasma" em "queda de braços" de cientistas no Brasil
- Brasil Papa Leão XIV recebe MST: "Terra, teto e trabalho são direitos sagrados"
- Brasil Outubro Rosa: carretas vão às mulheres com atendimento contra câncer
- Brasil Canudos pouco mudou 128 anos após guerra, aponta Augusto Aras
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e mais: resultados desta sexta
- Brasil Brasil vira o epicentro dos grupos antivacina, alerta estudo
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Por Agência Brasil
postado em 25/10/2025 08:48 / atualizado em 25/10/2025 08:49